Fluminense deve ser punido por ofensas racistas da torcida contra Gabigol (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O primeiro Fla-Flu da temporada, realizado neste domingo (6), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, acabou marcado por um episódio triste de racismo. Ao deixar o gramado no final do primeiro tempo, o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi alvo de ofensas racistas vindas das arquibancadas onde estavam torcedores do Fluminense. A reportagem é do portal UOL

Após a partida, em que o Rubro-Negro acabou derrotado por 1 a 0, o jogador usou suas redes sociais para mostrar indignação sobre o caso, que infelizmente ainda está presente no futebol brasileiro. Diante do recente histórico da Justiça Desportiva, especialistas alertam que é de se esperar que o Tricolor seja denunciado e punido.

Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso!! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!! #RacismoNão @Flamengo @FFERJ https://t.co/Jw3IGJbnmq CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 6, 2022





"O Fluminense deverá ser enquadrado no art. 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) que prevê punições como a perda de mando de campo, multa e até eliminação da competição. Pelos precedentes da Justiça Desportiva, acredito que o clube seja apenas multado", avalia Gustavo Lopes, advogado especializado em direito desportivo e colunista do Lei em Campo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Fluminense pode responder pelo ato praticado pelos torcedores. Em 2021 os tribunais desportivos lidaram bastante com o artigo 243-G, que é o que pune atos discriminatórios. Em linhas gerais, o entendimento tem sido o de punir clubes cujas torcidas entoam cânticos considerados como discriminatórios com a pena de multa. Há uma previsão nesse mesmo artigo de perda de pontos quando o ato discriminatório é praticado por 'um número considerável de pessoas'. Mas os tribunais não têm entendido que manifestações discriminatórias da torcida se enquadram nessa hipótese, então acho a perda de pontos pouco provável", analisa Fernanda Soares, advogada especialista em direito desportivo e colunista do Lei em Campo.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: