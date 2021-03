“Futebol não pode ser privilegiado, tem que parar também”, cobra José Trajano

O jornalista criticou, ainda, a forma pela qual os governos federal e estadual estão conduzindo as políticas de combate à pandemia. "Vamos salvar vidas. Não ao negacionismo" edit

Revista Fórum - Apesar de o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ter reclassificado, nesta quarta-feira (3), todo o estado para a fase vermelha, o futebol não vai ser interrompido. O jornalista José Trajano repudia a decisão do Centro de Contingência do Coronavírus, que afirmou que as competições esportivas poderão continuar ocorrendo.

“Não é possível que o futebol seja liberado. Só no Corinthians, nós temos o exemplo recente da quantidade de jogadores que estão infectados. Tinha que parar tudo durante esses 15 dias. Vamos respeitar a ciência”, afirma Trajano, que tem larga experiência no jornalismo esportivo.

“O futebol não pode ser privilegiado. O futebol tem que parar também. Assino embaixo o depoimento muito legal do Casagrande no Globo Esporte. Paramos com tudo, vamos salvar vidas. Não ao negacionismo”, destaca.

