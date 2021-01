Ginasta dos EUA faz coreografia em homenagem ao Black Lives Matter (vídeo)

247 - Em uma mistura de esporte com engajamento político, a ginasta Nia Dennis, 21 anos, apresenta coreografias feitas em homenagem ao movimento Black Lives Matter. A rotina dela no solo é acompanhada de uma música que reúne trechos de obras de artistas negros como Beyoncé, Tupac, Missy Elliott e Kendrick Lamar.

"Queria que a apresentação fosse uma celebração a tudo que as pessoas negras podem fazer, a tudo que podemos superar. No meio de toda adversidade e opressão que enfrentamos, aqui estamos", disse ela em entrevista ao The Lily (publicação ligada ao Washington Post, com conteúdo feminista).

"Falar sobre o Black Lives Matter pode soar tão pesado, é difícil para as pessoas discuti-lo. Às vezes, você precisa encontrar as pessoas onde elas estão, com uma celebração. Cada canção (da coreografia) é de um grande artista negro, que teve um grande impacto na cultura negra, que teve um grande impacto em mim. Então, estou literalmente celebrando o que eles fizeram e curtindo", acrescentou.

