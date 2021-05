Governo do Japão é pressionado mais uma vez a cancelar Olimpíadas

247- O pedido de cancelamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 teve mais um reforço nesta sexta-feira (14) com uma petição com 350 mil assinaturas , entregue ao governo local. O requerimento pede o adiamento dos eventos esportivos, que já foram adiados uma vez em 2020, para evitar um surto global de Covid com desenvolvimento de novas cepas, já que os eventos devem reunir atletas de todas as partes do mundo.

A petição popular online que tem como lema “Pare as Olimpíadas de Tóquio - para salvar nossas vidas” argumenta que o país não está preparado para sediar eventos e que ainda faltam muitos investimentos em saúde, verbas que estariam sendo desviadas para a realização dos jogos, segundo reportagem do jornal O Estado de S. de Paulo .



Esta é a segunda petição que o governo japonês recebe esta semana. Na quinta-feira (13) o Sindicato Nacional de Médicos do Japão encaminhou documento ao Ministério da Saúde alertando que mesmo se a competição for realizada sem público, a chegada de todos os 11 mil atletas, os demais envolvidos nos Jogos Olímpicos, mesmo sem público pode ser propícia campo propício para o desenvolvimento de novas cepas.



