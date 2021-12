Grêmio nega pedido de Douglas Costa para festejar casamento

Apoie o 247

247 - O meia Douglas Costa teve o pedido para comemorar a sua festa de casamento negado pela diretoria do Flamengo. A festa, que seria realizada nesta terça-feira (7) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, teve que ser cancelada. De acordo com reportagem do GZH, o pedido foi negado por conta do momento decisivo vivido pelo clube na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Ainda de acordo com a reportagem, a celebração contaria com um show da banda Sorriso Maroto e teria a presença de parentes e amigos mais próximos.

De fora do último confronto do Grêmio, no domingo (5), pois estava suspenso, Douglas queria ir para a sua festa de casamento com a modelo Nathalia Feix. Eles se casaram em junho, na República Dominicana, mas em virtude das restrições impostas pela pandemia, a festa foi adiada. Na ocasião, Douglas chegou a ficar cinco dias afastados das atividades.

O Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (9) para evitar a queda à segunda divisão. Para escapar, além de vencer o Atlético-MG, precisa torcer para que Juventude e Bahia não pontuem na última rodada da competição.

