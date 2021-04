Hashtag #NeyDay bomba no Twitter e Neymar avisa: "vamo que o pai tá on”

A corrente de boa sorte ao jogador brasileiro voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil nesta quarta-feira, dia de duelo entre PSG e Manchester City edit

Roberto Wagner, Metrópoles - Já virou marca registrada. Basta ter jogo decisivo do PSG na Champions League que a hashtag #NeyDay toma conta das redes sociais. Nas primeiras horas desta quarta-feira (28/4), a corrente de boa sorte ao jogador brasileiro voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Ciente do carinho e bastante ativo nas redes, Neymar esquentou o clima para o duelo com o Manchester City, a partir das 16h, pela semifinal da Champions League. “Vamo que o Pai tá on”, escreveu o camisa 10 do PSG.

Vamo que o Pai tá on 😜🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) April 28, 2021

