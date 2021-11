Holanda garante vaga na Copa do Mundo do Catar

Os holandeses voltam ao Mundial, que acontecerá no Catar, após ficarem de fora do torneio em 2018 na Rússia edit

(Reuters) - Os atacantes Steven Bergwijn e Memphis Depay marcaram no final do jogo e garantiram a classificação da seleção holandesa para a Copa do Mundo de 2022 com uma vitória por 2 a 0 sobre a Noruega nesta terça-feira (16), consolidando a liderança do Grupo G das Eliminatórias europeias.

Bergwijn estufou a rede de pé direito aos 39 do segundo tempo para alívio da equipe que jogava em casa, e Depay se certificou de que os 3 pontos eram da Holanda ao finalizar com precisão após passe de Bergwijn nos acréscimos da partida.

Os holandeses voltam ao Mundial, que acontecerá no Catar, após ficarem de fora do torneio em 2018 na Rússia, mas sem muitas convicções, após passarem com dificuldades pelas duas últimas partidas.

A equipe estava há oito minutos da classificação no último sábado, mas cedeu dois gols para a seleção de Montenegro e deixou a vitória escapar. Mesmo assim, o empate na terça-feira, em um estádio vazio devido às restrições por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), era suficiente para garantir a liderança do grupo.

A Holanda termina as eliminatórias com 23 pontos, dois a mais que a Turquia, que venceu Montenegro por 2 a 1 fora de casa e garantiu uma vaga na repescagem. A Noruega, com 18 pontos, ocupa o terceiro lugar do grupo e fica de fora do Mundial.

O jogo foi disputado sob portas fechadas no estádio De Kuip após o governo holandês barrar a entrada de torcedores em grandes eventos esportivos pelas próximas três semanas em uma tentativa de conter uma nova e rápida onda de casos de covid-19.

O técnico Louis Van Gaal também ficou de fora do campo. O treinador fraturou o quadril após cair de bicicleta no último domingo, e acompanhou o jogo sentado em uma cadeira de rodas na área VIP, no alto das tribunas, se comunicando por telefone com seus assistentes no banco.

