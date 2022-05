Hulk faz dois gols e garante Atlético nas oitavas da Libertadores

Apoie o 247

Metrópoles - O Atlético-MG garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (19/5), ao derrotar o Independiente de Valle, por 3 x 1, no Mineirão, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo D. Hulk fez dois gols e Sávio, de forma espetacular, marcou o terceiro gol já nos acréscimos. Com o resultado, o Atlético-MG chega aos 11 pontos, contra oito do Tolima. O Independiente del Valle tem cinco e o América-MG apenas dois.

Na próxima rodada, quarta-feira, o Atlético-MG enfrenta o Tolima, no Mineirão, e um empate garante o time mineiro na primeira colocação da chave.

