Ídolo do Atlético-MG, Reinaldo comemora título do brasileiro no gramado do Mineirão (vídeos)

247 - O jogo entre Atlético e Bragantino, pela penúltima rodada do Brasileirão, neste domingo (5), contou com a presença de Reinaldo, ídolo histórico do clube, e alguns encontros marcantes. O Galo venceu por 4 a 3 e fez festa com a torcida no Mineirão.

O maior artilheiro da história do Mineirão, com 152 gols, se encontrou na arquibancada e no gramado com outros ídolos e artilheiros, Paulo Isidoro e Dadá, junto com a taça tão sonhada do clube, que levou o Brasileirão após 50 anos. E ainda com Hulk .

Reinaldo se encontrou ainda com dona Nilde, mãe do técnico Cuca, com quem assistiu ao jogo de comemoração do bicampeonato no mesmo setor do Mineirão. No início do ano, dona Nilde, que está com 80 anos, ficou 75 dias internada após contrair Covid-19. Ela se recuperou para acompanhar de perto o título brasileiro do Galo.

“É uma honra ter dado tantas alegrias para a torcida”, disse Reinaldo, destacando também a importância do Mineirão para a conquista. Confira alguns vídeos da presença de Reinaldo na partida:

✊



Ídolo do Atlético-MG, Reinaldo comemora o título de campeão brasileiro no gramado do Mineirão! pic.twitter.com/qF5ZpK3WZ3 — ge (@geglobo) December 5, 2021

🗣️José Reinaldo de Lima, o maior artilheiro da história do Mineirão, com 152 gols. "É uma honra ter dado tantas alegrias para a torcida" pic.twitter.com/lATeYyu8xQ — Estádio Mineirão (@Mineirao) December 5, 2021

💪🏽 Hulk! Hulk! Hulk! Hulk! Hulk! Hulk! 🏴🏳️



💪🏽 Hulk! Hulk! Hulk! Hulk! Hulk! Hulk! 🏴🏳️



Reinaldo, Djonga, seu Gilvan e Paulo Isidoro ensinando a coreografia. 🤣 pic.twitter.com/rnJaFKYfdj December 5, 2021

Reinaldo, Dadá e a taça ❤️ pic.twitter.com/lSFnkG4fhr — polado bicampeão ⭐️⭐️ (@polado_2) December 5, 2021

