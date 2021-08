Imprensa dos EUA manipula critério do quadro de medalhas para país ficar à frente da China nos Jogos

247 - Para não mostrar os Estados Unidos atrás da China no quadro de medalhas das Olimpíadas de Tóquio, a imprensa americana manipulou a forma de exibir os países com mais pódios: a regra é mostrar a classificação pelo total de medalhas, não pelo número de ouros. A informação é do portal G1.

A mudança independe do espectro ideológico do veículo de comunicação: tanto os jornais "The New York Times" e "The Washington Post" quanto a rede de televisão Fox News e até o Yahoo! mostram os EUA à frente da China, apesar de os americanos terem menos ouros.

O critério da classificação pelo número de ouros é o adotado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), responsável pelos Jogos, e pela imprensa internacional.

A contagem de medalhas olímpicas no site da Tóquio 2020 mostra a China em 1º lugar pelo número de ouros.

Veja o quadro oficial de medalhas:





