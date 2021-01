Inter de Milão mudará escudo e logotipo em março, diz jornal

Clube italiano passará a usar a marca Inter Milano, apenas com o I e o M em seu brasão, anuncia a Gazzetta dello Sport edit

Samir Mello, Metrópoles - Buscando se modernizar em seu aniversário de 113 anos, a Inter de Milão mudará a sua identidade. De acordo com o Gazzetta dello Sport, o clube passará a usar a marca Inter Milano, apenas como I e o M em seu brasão. As mudanças acontecerão a partir do dia 9 de março, aniversário de 113 anos da instituição.

Segundo o diário italiano, o objetivo do clube é ampliar a projeção global da instituição, mas sem abandonar o seu DNA, ao mesmo tempo em que cativa os jovens de sua cidade-natal. A campanha de divulgação deve contar com estilistas famosos, torcedores e jogadores do atual elenco.

