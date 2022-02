Jogador de futsal diz que foi abandonado por outros brasileiros em Kiev: 'fui tomar banho e, quando voltei, não tinha ninguém'

Apoie o 247

247 - O atleta de futsal Matheus Ramires afirmou que foi deixado para trás pelos outros atletas no mesmo hotel onde estavam em Kiev, capital da Ucrânia. Jogadores do Shakhtar Donetsk e suas famílias pegaram um trem rumo à Romênia, após a ação militar russa em território ucraniano, que teve início na última quinta-feira (24).

"Depois do almoço, a gente foi tomar um banho nos nossos quartos, porque estava mais calmo, falei com meus familiares e, quando voltei, os brasileiros do futebol já não estavam mais. Resolveram ir, e que bom que estão bem. Parece que estão no trem, estão com filhos, a gente sabe da situação deles e torce para que cheguem na divisa para que consigam entrar no país para que estão indo. Mas a gente tá aqui, continua no hotel e aguardando", revelou em entrevista à Globo News.

O esportista participou do vídeo divulgado em redes sociais pelos jogadores no qual pedem ajuda à Embaixada Brasileira para deixar a Ucrânia após o início dos conflitos. "A Embaixada manda diversas notícias a cada 10 ou 15 minutos. A gente está em um toque de recolher das 17h até a segunda-feira, que o presidente ucraniano decretou. A gente vinha conversando até pouco tempo, porque estava todo mundo junto no bunker do hotel. Quando a gente saiu para tomar o banho, simplesmente juntaram suas famílias. Não sei se receberam alguma notícia exclusiva, porque sabe que são pessoas famosas, e simplesmente foram embora. A gente fica feliz por eles, não tem problema nenhum, mas foi algo inexplicável", complementou.

O jogador disse que a Embaixada informou sobre a possibilidade de disponibilizar um trem para que deixassem a cidade, mas a avaliação inicial seria continuar na Ucrânia. "Os brasileiros foram na frente do hotel. Inclusive, um dos jogadores assistiu isso e falou que não tem como ir embora. Barulhos de tiro, de bala, de bomba, não teria como sair. A gente está longe. Quando deu essa acalmada, acho que eles olharam, eles têm carros aqui dentro da garagem, pegaram os carros com suas famílias e foram até o trem. Claro que foi muito mais rápido, acredito eu. Mas a gente vinha conversando, tomando decisões. No vídeo que postaram, eu estava junto, é só acompanhar. A gente sempre conversava em sair juntos, decidir juntos, nos reunimos ontem. Mas foi tudo muito rápido. Eles simplesmente foram", disse.

