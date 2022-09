Jogador Richarlison critica uso de camisa da seleção como símbolo político

Apoie o 247

247 - O atacante Richarlison, que joga no Tottenham, da Inglaterra, criticou o uso da camisa da seleção brasileira por políticos para tentar ganhar votos. "Hoje em dia, o pessoal leva muito [a camisa] para o lado político. Isso faz a gente perder a identidade da camisa e da bandeira amarela", disse o atleta, de acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (14) pelo portal Uol.

De acordo com o esportista, o seu papel como jogador é levar a identificação com a seleção e com o futebol brasileiro para o restante do mundo. "Acho importante que eu como jogador, torcedor e brasileiro, tente levar essa identificação para todo o mundo. É importante reconhecer que a gente é brasileiro, tem sangue brasileiro e levar isso para o mundo", afirmou.

