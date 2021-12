Jorge Jesus já negocia retorno ao Flamengo, diz jornal português

O representante do Mister, Bruno Macedo, já teria desembarcado no Rio de Janeiro para iniciar entendimentos com o rubro-negro edit

Metrópoles - Nesta terça-feira (30/11), um coro de 46 mil flamenguistas gritou o nome de Jorge Jesus no jogo com o Ceará, no Maracanã. E a diretoria do Flamengo parece ter entendido bem o recado, porque, segundo o jornal português “Record”, o representante do atual técnico do Benfica já estaria reunido com os cartolas brasileiros para tratar do seu retorno.

“O nome de Jorge Jesus nunca deixou de ser falado no Brasil – e sempre ligado ao Flamengo – mas a conexão está agora reativada com novo ataque do clube brasileiro ao treinador. O Record sabe que Bruno Macedo desembarcou no Rio de Janeiro para iniciar conversações com o clube carioca”, diz a publicação de Lisboa.

