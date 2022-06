Jorginho faz crítica xenófoba contra Abel Ferreira após jogo: “desrespeita nosso país e os árbitros”

Apoie o 247

247 - Uma fala de Jorginho, técnico do Atlético-GO, repercutiu muito negativamente entre torcedores e comentaristas esportivos desde o confronto com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (17). Jorginho criticou Abel Ferreira, técnico do Verdão, que é português, referindo-se à sua nacionalidade.

“Não é à toa que ele e toda a comissão são expulsos constantemente. Bater palma para árbitro, querer sacanear ele. Me revolta como treinador, brasileiro, vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país. Chamou de cego e nada aconteceu. Perdeu é o choro do perdedor, mas quero deixar meu protesto”.

O comentarista Mauro Cezar Pereira, no podcast Posse de Bola, do UOL , disse que Abel Ferreira realmente passa dos limites na beira do campo, mas Jorginho perde qualquer razão quando apela ao nacionalismo e à xenofobia para citar o fato de o técnico palmeirense ser português.

"Vem o Jorginho reclamar das queixas do Abel à beira do campo por ele ser português? Ele pode ser português, pode ser venusiano, marciano, brasileiro, não importa, ele é muito chato à beira do campo e acho incrível como ele ganhando de 4 a 1, uma virada daquela e continua reclamando, isso também me chama a atenção", disse Mauro Cezar.

“É mais um que acha que mudar o foco para não ter que explicar a catástrofe que ele testemunhou”, analisou Juca Kfouri, em referência à partida, na qual o Atlético-GO perdeu por 4 a 2.

Jorginho pediu desculpas, mas negou ter sido xenófobo e voltou a criticar a postura de Abel Ferreira: “ridícula”. “Não sou xenófobo, não tenho nenhum problema com isso, desenvolvo trabalhos dentro e fora do Brasil, tenho um trabalho na Alemanha. Só estou alertando para o que aconteceu, que falta respeito ao árbitro. E, quando ele [Abel] faz isso com a equipe de arbitragem, automaticamente está fazendo isso contra minha equipe também. Que sirva para refletir, é inaceitável e ridículo, eles precisam mudar essa forma na beira do gramado”.

Porque no Brasil a Xenofobia é liberada??? Quantos ataques de ex Técnicos e jogadores ao sucesso de Abel Ferreira do Palmeiras. Aqui temos mais um invejoso e chorão... Jorginho! pic.twitter.com/JUhGgQgZxY

