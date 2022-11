'Lula assumiu o compromisso de voltar com o Ministério dos Esportes', diz Edinho Silva

"A não ser que alguma coisa aconteça por conta de questões orçamentárias, a posição do presidente Lula é de recriação do Ministério dos Esportes", afirmou o prefeito edit

247 - Coordenador do grupo de Esportes da transição, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), afirmou ao jornal O Globo que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumiu o compromisso de recriar o Ministério dos Esportes.

A pasta, extinta por Jair Bolsonaro (PL), só não voltará caso haja problemas orçamentários. "A princípio o presidente Lula assumiu o compromisso de voltar com o Ministério dos Esportes. Então o ministério seria recriado. A princípio essa é a posição. Então a não ser que alguma coisa aconteça de última hora por conta de questões orçamentárias, a posição do presidente Lula é de recriação do Ministério dos Esportes", declarou.

Sobre quem será o ministro da pasta, Silva disse que a "decisão é do presidente. Difícil você avançar em qualquer nome. Nome, qualquer um que seja, em qualquer pasta, é especulação, porque essa decisão é uma decisão do presidente Lula".

Sobre os trabalhos da equipe de transição sobre o esporte, o prefeito contou: "estamos na fase de levantamento de dados e informações do que é hoje a secretaria. Nós precisamos primeiro saber efetivamente o que tem de programas, o que é que tem dentro da secretaria na organização orçamentária. Então é uma fase de organização das informações para a partir daí a gente começar a elaborar o relatório".

