Lula vai ao velório de Pelé na segunda-feira

247 - Após tomar posse na Presidência da República no domingo (1), o presidente Lula (PT) irá ao velório de Pelé em Santos (SP), na segunda-feira (2). A informação foi confirmada ao Brasil 247.

Pelé morreu na quinta-feira (29), aos 82 anos, por falência múltipla dos órgãos, enquanto lutava contra complicações de um câncer no cólon.

A família do 'Rei' decidiu adiar o velório para depois da posse de Lula, temendo a dificuldade da logística de transferência do corpo da capital paulista para Santos durante a virada de fim de ano e a grande mobilização pela posse do novo presidente.

O velório acontecerá às 10h no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. O caixão será posicionado no centro do gramado.

Na ocasião da morte de Pelé, Lula declarou que "nunca houve um camisa 10 como ele".

