Membro do COI não garante realização dos Jogos Olímpicos em julho

O aumento de casos de coronavírus em Tóquio preocupa os dirigentes do Comitê Olímpico Internacional. A maioria da população do país é contrária à realização dos jogos em 2021 edit

247 - O mais antigo membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), Richard Pound, não garantiu que os Jogos Olímpicos de Tóquio ocorrerão na data prevista, entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano.

"Não posso ter certeza porque os surtos do vírus continuam sendo um elefante branco na sala", disse, em entrevista à BBC britânica nesta quinta-feira (7).

O temor do dirigente se justifica pela alta de casos em Tóquio e no Japão como um todo. Ontem (7), segundo dados da prefeitura local, apenas a capital registrou 2.392 casos, levando as autoridades a decretar estado de emergência na região.

