Menino da Vila, Rodrygo brilha e garante Real Madrid na final da Champions

247 - Vindo de uma derrota de 4 a 3 no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, o Real Madrid garantiu, nesta quarta-feira, 4, a classificação para a final da Champions após ganhar, de virada, contra o Manchester City, no Santiago Bernabéu.

O destaque do jogo foi o atacante brasileiro Rodrygo, menino da Vila Belmiro que deve ser chamado para a Copa do Mundo pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite.

Após várias chances perdidas pelo Real Madrid, o Manchester City começou abrindo o placar com uma bomba de canhota do argelino Riyad Mahrez, aos 73’, levando o placar agregado dos dois jogos a 5 a 3 para o time inglês.

A partir daí o time treinado por Pep Guardiola tranquilizou o jogo e teve outras chances de marcar. O lateral Benjamin Mendy, do Real, conseguiu salvar um gol em cima da linha da meta, impedindo o segundo gol do City.

A partida mudou completamente quando o atacante Rodrygo, que entrou no segundo tempo, recebeu um passe de Karim Benzema e empatou o jogo aos 89’. O placar ainda favorecia o time inglês, que garantia 5 a 4 no placar agregado, mas nos acréscimos, apenas dois minutos após seu primeiro gol, Rodrygo marcou de cabeça, assegurando a continuação da partida na prorrogação. A atuação do atacante brasileiro incendiou as redes sociais.

DUAS VEZES RODRYGO! ⚽️ O brasileiro marcou dois gols e já colocou o Real Madrid no jogo novamente. QUE PARTIDA, FÃS DE ESPORTE! 🔥

Real Madrid 2x1 Manchester City. No agregado, TUDO IGUAL!!!#FutebolNaESPN pic.twitter.com/o0JbX4ra22 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) May 4, 2022

Após sofrer um pênalti, Benzema bateu e botou a bola para dentro, fazendo o terceiro do Real, levando o time madrilenho à final da principal competição europeia de futebol, contra o Liverpool — que, de virada, venceu o Villarreal nesta terça-feira, 3. Mais uma vez, o time madrileno que parecia estar morto na partida se recuperou nos momentos finais e conseguiu a vitória, da mesma forma que ocorreu contra o PSG e o Chelsea.

