Mensagens mostram desespero do jogador Scarpa tentando reaver investimento: ‘É meu patrimônio quase todo’

247 - Alegando ser vítima de um golpe milionário da Xland Holding envolvendo criptomoedas, por intermédio de uma empresa do atacante Willian Bigode, Gustavo Scarpa tentou ajuda do atacante ex-companheiro de Palmeiras e atualmente no Fluminense para tentar reaver os R$ 6,3 milhões que investiu. Mensagens e áudios revelados em reportagem do “Fantástico” e reproduzidas em matéria no G1, mostram o desespero do meia do Nottingham Forest-ING à medida em que foi percebendo que poderia ter caído em uma fraude.

“Estou triste, parça, de verdade. Estou triste porque é meu patrimônio. É meu patrimônio quase todo. Eu não posso correr esse risco de perder”, disse Scarpa para Bigode, que falou que não tinha muito a ser feito:

“Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. Questão que agora é orar. Fazer o que eu sei. Agora é esperar no Senhor”, afirmou Bigode, dizendo que também foi vítima, investiu dinheiro e estava com medo de perder.

Logo depois, Scarpa conta para Bigode que vai registrar um boletim de ocorrência e vai citar a empresa WLJC Consultoria, cujo o atacante é sócio, e que apresentou o investimento para o meia. Em novembro de 2022, ele registrou o caso na polícia.

“Bigode, o meu advogado está me orientando a fazer um B.O., mano. Criminal. Na polícia mesmo (…) Pelo respeito, amizade, consideração e amor que eu tenho por você, queria te dar um toque antes. Infelizmente vou ter que falar da sua empresa”, diz Scarpa.

A reportagem da TV Globo mostra ainda diálogos de Scarpa com Gabriel Nascimento, um dos sócios da Xland. Em um deles, o jogador acusa o homem de roubo.

“Fica em paz que eu quero lhe pagar. Não quero ficar recebendo mensagem sua direto, não. Não aguento mais receber mensagem sua”, escreveu Gabriel Nascimento a Scarpa.

“Não aguenta mais? Você me rouba, e você não aguenta mais? Você roubou minha família”, disse o jogador.

