Morre aos 62 anos Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei

247 - Morreu nesta quarta-feira (16) a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, a "Isabel do Vôlei", aos 62 anos. Segundo o UOL, a morte foi confirmada pela produtora de cinema Paula Barreto, em mensagem no grupo Esporte Pela Democracia. Isabel é mãe de Pedro, Maria Clara e Carol Solberg. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Fiz um call com ela na segunda feira. Ela estava super gripada. Falei para ela ir a um hospital, ela me disse que já tinha ido e testado negativo para Covid. Na segunda a noite foi dormir passou mal. Deixou para ir para o hospital Sírio na terça de manhã . Quando acordou na terça já estava bem pior. Internou no Sírio já no CTI. Detectaram uma bactéria que já tinha tomado todo o pulmão. Foi entubada e teve uma parada cardíaca às 4h da manhã de hoje", escreveu Paula.

Na segunda-feira (14), Isabel havia sido anunciada como integrante do grupo de transição do governo Lula (PT) na área de esporte.





