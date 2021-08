Morre filho de 18 anos do ex-jogador alemão Michael Ballack

247 - Emilio Ballack, filho de Michael Ballack, ex-capitão da seleção alemã e ex-jogador do Bayer Leverkusen, Chelsea e Bayern de Munique, morreu na madrugada desta quinta-feira (5) após um acidente de quadriciclo no litoral sul de Portugal.



A mídia portuguesa reporta que Michael estava com sua família, se recuperando de uma cirurgia para remover um tumor.



Emilio Ballack tinha 18 anos e é um dos três filhos do lendário jogador alemão.

O Chelsea postou a seguinte mensagem em suas redes sociais: “Todos os associados ao Chelsea Football Club ficam chocados e tristes ao saber da morte de Emilio Ballack, com sua tenra idade de 18 anos. Todos os nossos pensamentos estão com seu pai Michael e sua família neste momento triste”.

A família ainda não se pronunciou.

A notícia foi confirmada por agentes da força de resgate portuguesa à Reuters. O acidente ocorreu a pouco mais de dois quilômetros da cidade de Tróia, onde a família Ballack tem residência.(Com informações do DW).

