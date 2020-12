MP notifica Neymar após reclamações por festa em mansão durante pandemia

O Ministério Público do Rio de Janeiro também notificou os condomínios PortoBello e Aero Rural e a Prefeitura de Mangaratiba, e pediu “informações detalhadas sobre o número de convidados, organização de festas e eventuais medidas sanitárias adotadas" edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro notificou Neymar após receber reclamações por festa que é realizada na mansão do jogador, em Mangaratiba, em meio à pandemia de Covid-19. O MP-RJ pede esclarecimentos sobre os eventos festivos neste fim de ano em caráter de urgência.

O órgão também notificou os condomínios PortoBello e Aero Rural e a Prefeitura de Mangaratiba, e pediu “informações detalhadas sobre o número de convidados, organização de festas e eventuais medidas sanitárias adotadas".

"A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis informa que recebeu diversas reclamações, baseadas em informações divulgadas pela imprensa, sobre os eventos patrocinados pelo jogador Neymar. Acrescenta que notificou o jogador Neymar e os condomínios PortoBello e Aero Rural, para que prestem, em caráter de urgência, os esclarecimentos necessários sobre os eventos de virada do ano, com a vinda de informações detalhadas sobre o número de convidados, organização de festas e eventuais medidas sanitárias adotadas", diz o MP, em nota enviada ao UOL.

De acordo com a empresa responsável pelo evento, cerca de 150 convidados participam e todas as normas sanitárias impostas pelos órgãos públicos estão sendo cumpridas.

O prefeito da cidade, Alan Bombeiro (PP), disse não ter recebido nenhuma denúncia de aglomeração para poder barrar a festa.

Nota do MP:

A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis informa que recebeu diversas reclamações, baseadas em informações divulgadas pela imprensa, sobre os eventos patrocinados pelo jogador Neymar. Acrescenta que notificou o jogador Neymar e os condomínios PortoBello e Aero Rural, para que prestem, em caráter de urgência, os esclarecimentos necessários sobre os eventos de virada do ano, com a vinda de informações detalhadas sobre o número de convidados, organização de festas e eventuais medidas sanitárias adotadas.

A Promotoria informa, ainda, que também foi notificada a Prefeitura Municipal de Mangaratiba para que informe as medidas adotadas para garantir o cumprimento dos decretos restritivos em vigor. Acrescenta que outras medidas estão em curso e serão adotadas no momento oportuno.

Por fim, informa que está envidando esforços para apurar a documentação que está sendo encaminhada à Promotoria de Justiça e atuará com base nas normas vigentes, caso identificadas irregularidades e desrespeitos às normas sanitárias nos eventos divulgados pela mídia.

O conhecimento liberta. Saiba mais