Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo

247 - O lateral-direito Danilo e o atacante Neymar estão fora dos próximos dois jogos da Seleção Brasileira, pela primeira fase da Copa do Mundo do Catar.

Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo entre Brasil e Sérvia nesta quinta-feira (24), enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito.

O Brasil enfrenta a Suíça na segunda-feira, às 13h (de Brasília) e Camarões, na sexta, às 16h.

A dupla fez exames de imagem na manhã desta sexta-feira e já iniciou sessões de fisioterapia.

“Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo”, disse o médico Rodrigo Lasmar, da Seleção.

