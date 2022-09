Neymar se vitimiza após apoio a Bolsonaro e se diz "atacado"

Apoie o 247

247 - Após declarar nesta quinta-feira (29) apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL), o jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain (PSG) se vitimizou no Twitter, se dizendo "atacao".

"Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender", escreveu.

Segundo reportagem do Estado de S. Paulo, Neymar recorreu a Bolsonaro em 2019, por meio de seu pai, para reclamar de uma dívida milionária com a Receita Federal. "O imbróglio ainda não foi resolvido e a dívida, de cerca de R$ 8 milhões, está sendo questionada na Justiça. (...) Em abril de 2019, o empresário Neymar da Silva Santos, pai do atacante, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro para 'prestar esclarecimentos' sobre processo contra o jogador que tramitava no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Na época, Bolsonaro encaminhou o pai de Neymar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao então secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, por se tratar de um tema 'de natureza técnica'".

