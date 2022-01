NFL confirma Super Bowl com capacidade máxima em Los Angeles

Apoie o 247

Agência Brasil - A um mês do Super Bowl LVI em Los Angeles, autoridades da NFL disseram nesta quinta-feira (13) que o jogo será disputado com casa cheia no SoFi Stadium, em Los Angeles, apesar do aumento de casos do novo coronavírus (covid-19).

Os torcedores que comparecerem ao jogo na nova arena de 70.240 lugares em Inglewood, em 13 de fevereiro, serão obrigados a mostrar comprovante de vacinação ou teste negativo de covid-19 e usar máscaras quando não estiverem comendo ou bebendo, mas nenhum limite de capacidade será definido.

“Recebemos o Super Bowl no ano passado em Tampa com capacidade limitada, então encerrar esta temporada incrível com um Super Bowl com capacidade total aqui neste estádio inacreditável, não poderíamos estar mais empolgados”, disse à Reuters Katie Keenan, diretora sênior de operações de evento da NFL em um evento que marca 30 dias para a disputa.

Keenan rejeitou rumores de que o jogo poderia ser transferido para outro lugar devido à disseminação da variante altamente contagiosa Ômicron.

“Posso dizer categoricamente que nada disso é verdade. Tudo faz parte do nosso planejamento de contingência normal”, disse.

A partida seguirá os regulamentos do condado de Los Angeles para covid-19 para que os torcedores presentes possam se concentrar em se divertir.

“No final das contas, é uma festa e será um dia incrível em uma instalação incrível”, concluiu.

