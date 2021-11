No Uruguai, torcedores pedem demissão de Renato Gaúcho à diretoria do Flamengo

Alguns flamenguistas encontraram membros da diretoria do clube em Montevidéu e se mostraram insatisfeitos com o técnico da equipe edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Amanda Gil, Metrópoles - Presente em peso em Montevidéu, a torcida do Flamengo está contando os dias para a final da Libertadores, mas ainda de olho no que acontece no Brasileirão. Insatisfeitos com o empate de 2 x 2 com o Grêmio, na última terça-feira (23/11), alguns flamenguistas encontraram membros da diretoria do clube na capital uruguaia e pediram a saída de Renato Gaúcho.

“Depois do que o Renato fez ontem (terça) ele não entra mais no Ninho, né?”, disse um torcedor diretamente a Luiz Eduardo Baptista, o BAP, vice-presidente de relações externas do Flamengo. Além dele, o vice-presidente de marketing, Gustavo Oliveira, e o vice-presidente jurídico, Rodrigo Dunshee, aparecem nas imagens.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

“E o Renato vamos dispensaaaaaar” pic.twitter.com/NJRnJHrCns — ᴼᶜᵗᵃDaniel Flaᶜʳᶠ (@DanielFlaCrf) November 25, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE