Nova camisa da seleção brasileira custa um terço do salário mínimo

247 - A fornecedora de materiais esportivos Nike iniciou as vendas, nesta segunda-feira (8), da nova linha de uniformes da Seleção Brasileira, que será utilizada na Copa do Mundo do Catar no fim deste ano.

Além do design ousado, com detalhes remetendo a uma onça pintada para ilustrar o mote da campanha, "Veste a Garra", também chamou a atenção o preço das camisas na versão 'torcedor', a mais básica: R$ 349,99.

Tal valor equivale a cerca de 30% do salário mínimo brasileiro, que atualmente é de R$ 1.212,00, e mais da metade de uma parcela do Auxílio Brasil, recentemente reajustado para R$ 600,00. Em relação à última Copa do Mundo, em 2018, o valor da linha 'torcedor' era R$ 249,99, cem reais mais barato.

O atual aumento no preço da camisa 'entre Copas' é o maior pelo menos desde 1998, segundo levantamento do portal CNN:

1998 - R$ 89

2002 - R$ 119

2006 - R$ 179

2010 - R$ 199

2014 - R$ 229

2018 - R$ 249

2022 - R$ 349

Vale lembrar que ainda haverá a disponibilização da camisa versão 'jogador', que é mais rebuscada e possui os mesmos tecidos e detalhes da versão com a qual os atletas entrarão em campo em dezembro. Rumores dão conta de que esta versão sairá entre R$ 524,99 e R$ 599,99, aproximadamente metade do salário mínimo.

Confira o anúncio de lançamento da nova camisa da Seleção Brasileira:

