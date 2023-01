Número um do ranking do tênis, Alcaraz está fora do Aberto da Austrália

Apoie o 247

Reuters – O tenista número um do mundo, Carlos Alcaraz, não jogará o Aberto da Austrália após sofrer uma lesão muscular na perna direita durante treinos de pré-temporada, informou o espanhol nesta sexta-feira (6).

“Quando eu estava no meu melhor momento na pré-temporada, sofri uma lesão por acaso, em um movimento não natural no treinamento. Desta vez é no músculo semimembranoso da minha perna direita”, publicou o atleta em sua conta no Twitter.

“Trabalhei tão duro para chegar ao meu melhor nível para a Austrália, mas infelizmente não poderei jogar o Care A2+ Kooyong [torneio de preparação para o Grand Slam em Melbourne] ou o Aberto da Austrália. É difícil, mas tenho que ser otimista, me recuperar e olhar para a frente. Vejo vocês em 2024”, acrescentou.

O jogador de 19 anos conquistou seu primeiro título de Grand Slam no US Open do ano passado, que também o transformou no mais jovem líder do ranking masculino da história.

Antes do começo do primeiro Grand Slam do ano, ele disse que estava se aproximando da sua melhor forma física antes da nova temporada, após ter perdido o ATP Finais e a Copa Davis por causa de uma lesão abdominal sofrida durante o Masters de Paris.

