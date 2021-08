Oficial: Barcelona anuncia saída de Messi

De acordo com nota oficial divulgada pelo clube, as partes chegaram a um acordo, mas negociação esbarrou em obstáculos econômicos e estruturais ligados ao regulamento de LaLiga edit

247 - Em nota oficial, o Barcelona anunciou nesta quinta-feira (5) a saída definitiva de Lionel Messi. O jogador estava sem contrato e negociava com o clube a renovação.

No comunicado, o clube informa que o acordo já estava acertado entre as partes, mas "obstáculos econômicos e estruturais" impediram que fosse selado.

"As duas partes lamentam profundamente não ser possível cumprir os desejos do jogador e do clube", diz trecho da nota.

Segundo fontes, o principal problema para a permanência do atleta está relacionado ao fairplay financeiro estabelecido por LaLiga. Porém, nas negociações iniciais, o argentino chegou a aceitar reduzir seu salário em 50% para seguir na Catalunha.

Messi chegou ao Barcelona com apenas 13 anos, e atuou por 21 deles no clube. "Agradecemos de todo o coração a aplicação do jogador no crescimento da instituição e desejamos o melhor em sua vida profissional e pessoal", diz o clube.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021





