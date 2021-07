Olimpíadas têm mais 19 casos de Covid-19 e número de infectados chega a 110

247 - Foram confirmados nesta sexta-feira (23), data oficial da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mais 19 casos de Covid-19, de acordo com balanço diário divulgado pelo Comitê Organizador em Tóquio. Com a atualização desta sexta-feira, agora são 110 pessoas com testes positivos desde o início de julho. Nessa nova listagem, há mais três atletas contaminados, chegando a 13.

Algumas equipes já estão desfalcadas como o time mexicano de beisebol, que sofreu com baixas ainda antes de chegar ao Japão. Na última terça-feira (20), o comitê do país havia anunciado que todo o elenco estava cumprindo uma quarentena após a presença de duas pessoas com testagens positivas. A delegação ainda aguarda novos resultados de exames para nomear os substitutos.

Ainda figuram na lista de atletas fora das Olimpíadas por causa da Covid, o jogador norte-americano do vôlei de praia Taylor Crabb.

De acordo com levantamento feito pela CNN , até horas antes da abertura dos jogos, às 8h45 da manhã desta sexta-feira (24), 22 atletas estavam desfalcando as delegações por conta de Covid-19 e protocolos de saúde. Esse número é maior que o recorte oficial do COI porque considera casos anteriores ao embarque dos esportistas.

