Pela primeira vez em 107 anos, Palmeiras elege mulher para presidir o clube

Leila Pereira, de 57 anos, foi eleita neste sábado a presidente do Palmeiras para os próximos três anos. Conselheira e patrocinadora do clube, ela recebeu 1897 dos 2141 votos na assembleia de sócios. É a primeira mulher a assumir o comando do Palmeiras desde 1914, quando foi fundado.

Dona da Crefisa e da Faculdade das Américas, era candidata única e terá os seguintes duas mulheres vices: Maria Tereza Ambrósio Bellangero e Neive Conceição Bulla de Andrade. As duas outras vice-presidências serão ocupadas Tarso Luiz Furtado Gouveia e Paulo Roberto Buosi.

O Palmeiras é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e disputará a final das Libertadores com o Flamengo no dia 27 de novembro, em Montevidéu.

Leila tomará posse em 15 de dezembro.

Nascida em Cambuci (Rio de Janeiro), Leila Pereira é formada em jornalismo e direito e assumiu o comando da Crefisa em 2008, passando a trabalhar ao lado do marido, José Roberto Lamacchia.

