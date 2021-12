Pelé é novamente internado para tratar tumor no cólon, diz hospital

O estado do ex-jogador de 81 anos é estável. A expectativa é que ele tenha alta nos próximos dias edit

Reuters - A lenda do futebol Pelé foi novamente internado para tratar de um tumor no cólon, informou em boletim médico nesta quarta-feira o hospital Albert Einstein, acrescentando que o estado do ex-jogador de 81 anos é estável e que a expectativa é que ele tenha alta nos próximos dias.

O tumor no cólon de Pelé, tricampeão mundial com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970, foi detectado em setembro durante exames de rotina e o ex-jogador disse na ocasião que faria quimioterapia como tratamento.

