Pelé se recupera de "maneira satisfatória" após cirurgia, diz boletim

Pelé retirou do cólon direito, no intestino, um tumor no último sábado, 4, e desde então ele está na UTI

247 - Boletim médico de Pelé, divulgado pelo Hospital Albert Einstein nesta sexta-feira, 10, informou que Pelé vem se recuperando de "maneira satisfatória" do tumor que retirou do cólon direito, no intestino. Ele passou por cirurgia no último sábado, 4, e desde então está na UTI.

"O paciente Edson Arantes do Nascimento vem se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", diz o boletim divulgado pelo GE.

Nas redes sociais, Pelé destacou que, “a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!”

