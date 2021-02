Polícia indicia jogador do Bahia por injúria racial contra Gerson, do Flamengo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o jogador Ramírez, do Bahia, por prática de injúria racial contra Gérson, meia do Flamengo. O episódio aconteceu durante partida entre as duas equipes no dia 20 de dezembro de 2020, no Maracanã edit

Fórum - A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o jogador Ramírez, do Bahia, por prática de injúria racial contra Gérson, meia do Flamengo. O episódio aconteceu durante partida entre as duas equipes no dia 20 de dezembro de 2020, no Maracanã, no Rio. No dia da partida, Gérson disse que, durante o jogo, foi falar com o atleta do time adversário, que teria respondido: “Cala a boca, negro”.

O inquérito conduzido pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância concluiu que a acusação feita pelo meia do rubro-negro é verdadeira. No inquérito, foram ouvidos, além de Ramírez e Gérson, outras testemunhas que estavam na partida, como os atletas Natan e Bruno Henrique, do Flamengo, e o ex-treinador do Bahia Mano Menezes. Além disso, foram analisadas imagens da partida, que, na visão da polícia, comprovam a indignação imediata de Gerson ao ouvir a ofensa racial.

Ramírez, que é colombiano, tem alegado que não foi compreendido em sua fala por ter dificuldades com a língua portuguesa. À polícia, ele afirma que disse “joga rápido, irmão”.

