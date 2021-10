Presidente do COI mostra plena confiança no sucesso das Olimpíadas de Inverno de Pequim

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Em entrevista exclusiva do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse no último domingo (17) na Grécia que tem plena confiança em que os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim vão alcançar grande sucesso.

Segundo Bach, os trabalhos preparativos para o evento estão em bom andamento e é muito impressionante a maneira eficaz da China ao enfrentar a pandemia.

O presidente do COI enfatizou que todos os estádios já foram concluídos há vários meses e as competições de testes também foram realizadas com sucesso, por isso, ele tem muita confiança em Beijing.

Além disso, Bach disse que o COI foca em dois aspectos, primeiro, a organização e a realização das competições; segundo, a prevenção da pandemia.

