Rio de Janeiro trabalha para receber Mundial de Clubes em 2021

Metrópoles - Depois do Japão abrir mão de sediar o Mundial de Clubes de 2021, o Rio de Janeiro pode surgir com uma das cidades para receber o campeonato marcado para dezembro deste ano. Segundo secretário de Fazenda e de Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo (DEM), a cidade avalia a chance de candidatura. A declaração foi dada nesta quinta-feira (16/9), em entrevista a “Bandnews”.

“A gente acredita que a volta do público com os protocolos sendo seguidos, como o próprio secretário de saúde Daniel Soranz acompanhou, com responsabilidade, é possível voltar de forma ordeira. Não tenho dúvidas de que a estratégia estabelecida pelo prefeito Eduardo Paes e pela Prefeitura, é de retorno responsável não só do Maracanã, como do Engenhão também. E o Rio de Janeiro (fica) aberto para trazer novos eventos esportivos para a cidade”, revelou o secretário.

