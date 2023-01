Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, morre aos 68 anos

Apoie o 247

247 - O atacante Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, faleceu na manhã deste domingo (8), aos 68 anos, no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações provocadas por um câncer de intestino.

Carlos Roberto Gama de Oliveira, nascido no dia 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, no Rio, recebeu o apelido de Roberto Dinamite em novembro de 1971, após marcar o primeiro gol em uma partida contra o Internacional. O Vasco ganhou a partida por 2 x 0. “Garoto-dinamite explodiu”, estampou o do Jornal dos Sports em sua manchete no dia seguinte ao jogo disputado no Maracanã.

Segundo o Globo Esporte, o atacante marcou 708 gols em 1.110 jogos pelo Vasco. “O primeiro dos 190 gols marcados no Campeonato Brasileiro, marca que até hoje ninguém alcançou. Este foi também apenas o primeiro dos muitos capítulos marcantes do ídolo com a camisa cruz-maltina. Com o Vasco, Roberto conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992)”.

Em outubro de 2021, um programa de financiamento coletivo arrecadou, em menos de seis horas, R$ 190 mil para a construção de uma estátua em São Januário em homenagem ao ídolo. O monumento foi inaugurado em 28 de abril deste ano.

