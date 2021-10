Rogério Ceni volta a treinar o São Paulo após queda de Hernán Crespo

O ex-goleiro e ídolo do clube tricolor paulista vai retornar ao comando do time após a queda de Hernán Crespo, que não resistiu à sequência ruim do clube no Campeonato Brasileiro edit

247 - O técnico Rogério Ceni reassume o comando do São Paulo, informa o ge. O ex-goleiro e ídolo do clube tricolor paulista vai retornar ao comando do time após a queda de Hernán Crespo, nesta quarta-feira, 13, que não resistiu à sequência ruim do clube no Campeonato Brasileiro.

Segundo o ge, “Ceni não pensava mais em trabalhar esse ano. No entanto, pesou o fato de ser um convite do São Paulo, e o treinador repensou a decisão”.

A maior torcida organizada do time, a Independente, protestou contra a volta do ex-goleiro.

Ele não trabalha desde que deixou o Flamengo, em julho deste ano. Na passagem, ele foi campeão brasileiro com o rubro-negro.

Agora, será a segunda passagem de Ceni pelo São Paulo, enquanto treinador. Seu objetivo: tirar o São Paulo de perto da zona de rebaixamento para a Série B.

