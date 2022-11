Russell ganha pela 1ª vez na F1 em corrida com dobradinha Hamilton no Brasil

O britânico George Russell viu o heptacampeão Lewis Hamilton pelo retrovisor, em segundo, fazendo com ele uma inesperada dobradinha da Mercedes no Brasil edit

(Reuters) - O britânico George Russell conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio de Fórmula 1 no domingo, encerrando uma temporada em branco para a Mercedes ao liderar uma dobradinha com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton no Brasil.

Russell liderou desde o início no circuito de Interlagos, em São Paulo, depois de vencer no sábado os 100 km que determinaram o grid de largada de domingo, encerrando uma sequência de nove vitórias consecutivas para a campeã Red Bull.

Em uma corrida animada com duas etapas de "safety car", o brasileiro honorário Hamilton superou um confronto precoce com o bicampeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, para retornar ao pódio diante de uma multidão entusiasmada.

Carlos Sainz, da Ferrari, terminou em terceiro, com o companheiro de equipe Charles Leclerc em quarto.

