Seleções da Copa América trouxeram nova variante do coronavírus ao Brasil

Análises do Instituo Adolfo Lutz indicam que ao menos uma nova variante do coronavírus chegou ao Brasil durante a Copa América. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo. As amostras analisadas foram colhidas de equatorianos e colombianos, e indicam resultado positivo para a variante B. 1.216, até então inédita em território brasileiro. A informação é do portal UOL.

As amostras foram colhidas no estado do Mato Grosso, onde as seleções de Equador e Colômbia estiveram hospedadas durante a competição. As duas seleções se enfrentaram na Arena Pantanal em 13 de junho, no jogo de abertura da Copa América. No último relatório divulgado pela Conmebol, em 24 de junho, 166 pessoas relacionadas à Copa América estavam com coronavírus.

A variante B. 1.216 é originária da Colômbia, mas já foi detectada em países como Estados Unidos e Caribe. Diferente da variante Delta, os estudos sobre a B. 1.216 ainda não indicam que essa seja uma variante mais contagiosa ou mais letal que as demais.

A reportagem ainda informa que, durante os jogos, além do Mato Grosso, a seleção da Colômbia teve partidas contra Venezuela, Peru, Brasil, Argentina e Uruguai, disputadas em Goiás, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Já o Equador só saiu do Mato Grosso para enfrentar o Brasil, no Rio. Os equatorianos também jogaram contra Venezuela, Peru e Argentina.

