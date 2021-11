Sem escrúpulos, bolsonaristas inventam fake news sobre Lewis Hamilton

Apoie o 247

247 – "Não é verdade que Lewis Hamilton tenha elogiado o presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, como espalha uma postagem falsa no Twitter com mais de 1 mil compartilhamentos. O piloto inglês venceu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste final de semana, em Interlagos", informa o jornalista Samuel Lima , no jornal Estado de S. Paulo.

"Hamilton, na realidade, é um crítico do presidente brasileiro. Em 31 de maio deste ano, ele postou um vídeo no Instagram com protestos que pediam o impeachment de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, com a legenda 'Meu coração está com vocês, Brasil'. Engajado em questões sociais e ambientais, ele também lamentou as mortes causadas pela pandemia no Brasil e participou de uma campanha pela preservação da Amazônia no passado", lembra o repórter.

