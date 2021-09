STJD derruba liminar que permitia público em jogos do Flamengo

Apoie o 247

Portal Metrópoles - A liminar que permitia a presença de público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi derrubada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na madrugada desta quinta-feira (16). A decisão é do vice-presidente da entidade, Felipe Bevilacqua. A informação é do portal “UOL”.

Ainda de acordo com a publicação, o vice-presidente do STJD suspendeu os efeitos da decisão anterior, até que a reunião do conselho técnico da Série A, marcada para o dia 28 de setembro, seja realizada. Desta forma, a possibilidade de suspensão da 21ª rodada, marcada para este fim de semana, é anulada.

Em sua decisão, Bevilacqua ressalta a necessidade de suspensão da liminar para que a rodada ocorra normalmente.

“Diante do caráter de urgência ante a possível violação à legislação federal posta e consubstanciado nas inúmeras petições e manifestações dos autos, bem como tratando-se de matéria com escopo relevante e que traduz, em análise perfunctória, probabilidade de dano de difícil ou incerta reparação com a iminente não realização da rodada deste próximo final de semana, concedo parcialmente o efeito suspensivo ativo vindicado, para o fim de afastar parcialmente os efeitos da medida liminar concedida nestes autos até a reunião do conselho técnico, este a ser realizada no próximo dia 28 de setembro”, destaca o vice-presidente do STJD.

