Técnico da seleção brasileira de vôlei, Renan relata o drama da luta contra a covid-19

247 – O treinador da seleção brasileira de vôlei masculino, Renan dal Zotto, relatou ao jornalista Paulo Favero, do jornal Estado de S. Paulo, o drama da sua luta contra a covid-19. "Há duas semanas estava sofrendo muito, porque perdi muito as funções. Eu saí do hospital na cadeira de rodas e no oxigênio. Mas a cada dia a melhora é incrível. Agora já estou até dirigindo. Claro que ainda sinto que está faltando um pouco, mas minha frequência do coração voltou rápido, o que é bom. Quando fui internado estava pesando entre 102 kg a 105 kg, quando saí estava com 80 kg. Foram 25 quilos embora, perdi muita massa muscular. Eu diminuí de tamanho. Fui colocar as roupas e estavam todas enormes, mas tenho feito atividades e a perna começa a ressurgir, os braços, a panturrilha. A cada dia é um estímulo novo, uma vitória", disse ele, na entrevista.

"No início foi muito lento, eu não conseguia segurar o celular na mão. Hoje a minha terapia aqui em casa é lavar a louça, para estimular todos os ângulos de movimentos. É um exercício importante para além da academia. Agora já não preciso mais tomar banho sentado e tenho total independência. Falei para minha esposa que cortamos o cordão umbilical. Essa evolução me traz uma felicidade muito grande. Foi minha mulher que começou a fazer os primeiros movimentos em mim. Estou indo direto na clínica, fazendo um trabalho intensivo, e acredito que estarei numa condição muito boa para poder exercer minha função. Quero poder dar os treinos de forma normal, sem exaustão ou dificuldade. Quero voltar na minha plenitude", aponta.

