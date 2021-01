Torcedores de Santos e São Paulo brigam e trocam tiros

As organizadas cooperam com as investigações, assegurando as autoridades de que os agressores não pertencem a seus quadros edit

247 - Torcedores de Santos e São Paulo brigaram e trocaram tiros em Campinas (SP) após a vitória do alvinegro praiano por 1 a 0 no clássico do último domingo (10).

O conflito foi provocado por dissidências das torcidas organizadas dos times, a Independente, do São Paulo, e a Jovem, do Santos.

As organizadas cooperam com as investigações, assegurando as autoridades de que os agressores não pertencem a seus quadros.

"Foi uma guerra, com pedaços de metal, barras de ferro, arma de fogo. Ontem mapeamos os 13 distritos de campinas, monitoramos os serviços de saúde para a entrada de feridos", explica o delegado César Saad, da Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva).

As informações foram reportadas no Uol.

