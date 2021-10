Torcedores invadem campo e perseguem jogadores do Santa Cruz após time ficar de fora da Copa do Nordeste

Invasão aconteceu após o time alvirrubro empatar com o Floresta no tempo normal e foi contornada pela PM. Na disputa por pênaltis, o Santa Cruz foi derrotado por 4x3 edit

247 - Torcedores do Santa Cruz invadiram o gramado da Arena Pernambuco e perseguiram os jogadores do clube pernambuco na madrugada desta quarta-feira (20). A invasão aconteceu após empatar no tempo normal em um jogo da fase preliminar da Copa do Nordeste para o Floresta. Na disputa de pênaltis, o time alvirrubro foi derrotado por 4x3 e ficou de fora da competição no próximo ano.

De acordo com o jornal O Globo, a invasão aconteceu pouco após a partida terminar com o resultado de três gols para cada time. Neste momento, parte da torcida que estava atrás do gol invadiu o campo e perseguiu os atletas que correram para o vestiário. A situação foi contida após a ação da Polícia Militar e a prisão de alguns torcedores.

Fora do Nordestão, o Santa Cruz agora só irá disputar o Campeonato Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2022.

Veja o momento da invasão.

Torcedores do Santa Cruz acabam de invadir o gramado e partem para cima dos jogadores. pic.twitter.com/xCOwG2kVga October 20, 2021

