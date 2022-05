UEFA confirma exclusão de clubes russos de todos os torneios europeus

Apoie o 247

Sputnik Brasil - A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA, na sigla em inglês) anunciou a exclusão dos clubes russos de todas as competições do continente na temporada de 2022/2023, em mais uma medida antirrussa devido ao conflito na Ucrânia.

Em comunicado, divulgado nesta segunda-feira, 2, a associação justifica que seu Comitê Executivo tomou a decisão "a fim de assegurar a realização tranquila [das competições] num ambiente seguro e protegido para todos os interessados".

A medida vale para a Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, Liga dos Campeões feminina e categorias de base.

As seleções da Rússia de futebol masculino e feminino também sofreram punições.

A seleção masculina foi excluída da próxima edição da Liga das Nações. A UEFA também estabeleceu que a equipe será classificada como a quarta colocada do Grupo 2 da Liga B e será rebaixada para a Liga C do torneio.

A seleção feminina já não havia jogado duas partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 devido às sanções anteriores. Agora a UEFA confirmou sua exclusão da competição, impedindo a equipe de disputar a Copa do Mundo.

No masculino, a Rússia já havia sido excluída das eliminatórias para a Copa deste ano, no Catar, e está fora do Mundial.

Além disso, a associação rejeitou a candidatura da federação de futebol para sediar a Eurocopa em 2028 ou 2032, considerando-a "não elegível".

