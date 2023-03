(Vídeo) Cristiano Ronaldo dá 'chilique' com juiz em partida do Al-Nassr

Apoie o 247

247 - O jogador Cristiano Ronaldo, 38 anos, não fez gol, mas o Al Nassr venceu o Abha por 3 a 1, nesta terça-feira (14), jogando em casa, pelas quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. Al Naji, Al Khaibari e Maran fizeram os gols dos anfitriões, e Adam diminuiu para os visitantes.

O atacante tentou puxar um contra-ataque no final do primeiro tempo. O árbitro encerrou a etapa quando CR7 tinha a bola, e o astro reclamou muito, chutando a bola para longe. Ele foi punido com o cartão amarelo.

غضب كريستيانو رونالدو مع نهاية الشوط الأول.. والحكم يشهر البطاقة الصفراء 🟨#أغلى_الكؤوس⁩

⁧#النصر_أبها⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/9KeUxKezzc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023

Cristiano Ronaldo

O jogador nasceu a 5 de fevereiro de 1985, na ilha da Madeira, Portugal.

Ronaldo começou sua carreira profissional jogando pelo Sporting de Lisboa em Portugal, antes de se mudar para o Manchester United em 2003. Durante seu tempo no Manchester United, Ronaldo conquistou três títulos da Premier League, um título da UEFA Champions League e a Copa do Mundo da FIFA. Ele então se transferiu para o Real Madrid em 2009 por uma taxa de transferência recorde mundial de € 94 milhões.



Durante seu tempo no Real Madrid, Ronaldo ganhou quatro títulos da Liga dos Campeões da UEFA, dois títulos da La Liga e quatro prêmios Ballon d'Or. Em 2018, ele foi transferido para a Juventus por € 100 milhões.



Ronaldo é conhecido por sua incrível capacidade atlética, habilidade técnica e capacidade de marcar gols. Ele marcou mais de 800 gols em sua carreira profissional, incluindo mais de 700 pelo clube e pelo país. Ele também é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção de Portugal. Ronaldo é frequentemente comparado ao seu rival de longa data, Lionel Messi, e os dois dominaram o futebol mundial na última década.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

