Vídeo: torcedor invade campo com faca durante jogo da semifinal da Copinha

247 - Torcedores do São Paulo tentaram agredir jogadores do Palmeiras e invadiram o campo com uma faca na partida válida pela semifinal da Copinha, na Arena Barueri, neste sábado (22).

A confusão deixou o jogo paralisado por seis minutos. Os jogadores do Palmeiras chegaram a pedir para que o confronto fosse encerrado. O árbitro, porém, decidiu recomeçar apenas a disputa dos acréscimos.

No Twitter, onde a palavra “faca” se tornou o assunto mais comentado nesta noite, comentaristas esportivos e internautas em geral criticaram a falta de segurança no estádio e a continuidade da partida mesmo depois do episódio.

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 e foi à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Confira o vídeo em que o árbitro mostra a faca encontrada no gramado e algumas reações ao episódio:

Invadiram o gramado da Arena Barueri. Aí a TV mostra UMA FACA na mão do árbitro.



Sem palavras. Só vejam... #Copinha2022 pic.twitter.com/fq8zdNjBIg — Goleada Info (@goleada_info) January 23, 2022

A PM barra cartaz e RASGA cartaz de criança em homenagem a um ídolo.



A PM não deixa uma torcida fazer MOSAICO



mas a PM não consegue barrar uma FACA pic.twitter.com/5PdyUN6Jxb — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) January 23, 2022

"Ah, mas se o juíz parasse o jogo, podia acontecer uma tragédia com a revolta da torcida". Pra isso, a PM está lá (e que precisa explicar como uma faca passou na revista, inclusive). Ter continuado esse jogo foi uma IRRESPONSABILIDADE! January 23, 2022

Torcida única.



E um elemento entra em campo portando uma faca.



Isso em São Paulo, onde você pode ter barrado um livro se chegar ao estádio com um nas mãos.



Torcida única…



Até quando continuarão tirando o sofá da sala? — Mauro Cezar (@maurocezar) January 23, 2022

O jogador do SPFC foi enorme aqui em segurar os bandidos que invadiram o campo aqui, hein? https://t.co/7uOSd0v4y6 — William De Lucca (@delucca) January 23, 2022