Vinicius Júnior dá assistência sentado em vitória do Real Madrid (vídeo)

O Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, garantindo assim sua classificação para as quartas de final

247 — Nesta quarta-feira, dia 15, o Real Madrid da Espanha venceu o Liverpool da Inglaterra por 1 a 0, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, garantindo assim sua classificação para as quartas de final.

O brasileiro Vinicius Júnior, conhecido por suas habilidades, teve uma atuação decisiva, dando uma assistência sentado para o gol de Karim Benzema. O lance ocorreu aos 33 minutos do segundo tempo, quando Vinicius tentou chutar a bola, mas acabou desequilibrando-se e passando-a para Benzema, que marcou o gol.

Com a vitória no jogo de ida por 5 a 2, o Real Madrid avança para as quartas de final da competição. Além do Real Madrid, os outros sete times classificados são: Milan e Inter de Milão, Napoli, Manchester City, Bayern de Munique, Chelsea e Benfica.

O sorteio dos próximos confrontos ocorrerá nesta sexta-feira, dia 17, às 8h (horário de Brasília).

Vini Jr com 19 gols e 10 assistências em 40 jogos disputados na temporada. O time de Ancelotti o procura automaticamente e a explicação é muito simples. Ele joga demais, desequilibra e é o protagonista do Real Madrid em 22/23. Um dos melhores do planeta é brasileiro. — Fernando Campos (@FCamposoficial) March 15, 2023

